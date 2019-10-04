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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Авария самолета Ан-12 под Львовом: около сотни пассажиров не смогли попасть на свои рейсы

      26 Читати новину українською
      Международный аэропорт "Львов"
      Международный аэропорт "Львов" / Фото из открытых источников

      Из-за смертельной авиакатастрофы было принято решение закрыть взлетно-посадочную полосу аэропорта "Львов". Из-за этого 91 пассажир пропустил стыковки на международные рейсы МАУ. Дело в том, что из-за закрытия львовского аэропорта пришлось задержать рейс Львов – Киев.

      Скорее всего, теперь трансфертные пассажиры будут бесплатно переоформлены на альтернативные ближайшие рейсы. Об этом говорится в официальном сообщении МАУ на фейсбук-странице.

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      Из-за трагических обстоятельствах в районе международного аэропорта "Львов" и его временного закрытия рейс МАУ PS034 Львов – Киев был задержан до 10:27 по местному времени. Из-за опоздания рейса 91 пассажир теряет стыковки в аэропорту "Борисполь" (Киев) с рейсами МАУ в Нью-Йорк, Пекин, Вена, Хельсинки, Стамбул, Мюнхен, Париж, Тель-Авив, Рим, Ларнаку, Милан, Афины, Брюссель , Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Тбилиси, Ереван, Харьков и Одессу,
      – говорится в сообщении.

      В компании также добавляют: пассажирам дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Пекин, которые вынуждены будут задержаться в Киеве, МАУ обеспечит размещение в гостинице, питание и трансфер.

      Что известно об аварии самолета Ан-12 под Львовом?
      Утром 4 октября возле поселка Жировка вблизи Львова совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир.

      Жертвами аварии стали пять человек, еще двое получили ранения.

      Ан-12 должен был совершить посадку во Львове для дозаправки. Однако, перед посадкой он исчез с радаров и аварийно сел в поле около 7 утра. Скорее всего, именно нехватка топлива стала причиной катастрофы самолета.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Авария самолета под Львовом Новости Львова Аварии и ДТП авиация
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