Авиакомпания Azur Air Ukraine начала выполнять рейсы из Харькова в Барселону

Украинская авиакопания Azur Air Ukraine начала выполнять полеты из Харькова в Барселону. Первый рейс был выполнен в среду, 16 мая.

Об этом повидомиляе ЦТС.

Полеты между Харьковом и Барселоной будут выполняться каждую субботу на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. Из Барселоны воздушное судно будет вылетать в 09:10, в Харькове будет приземляться в 13:50. Из Харькова самолет стартует в 15:00, посадка в Барселоне в 17:50.

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Рейс Харьков-Барселона станет вторым направлением, обслуживаемым между Украиной и Испанией. Сейчас перевозчик летает в Барселону из аэропорта Киев-Борисполь. Этот рейс также выполняется каждую субботу.

Кроме Azur Air Ukraine, в Барселону летают две другие авиакомпании – МАУ и Vueling. Украинский перевозчик летает из аэропорта Киев-Борисполь 5 раз в неделю (все дни, кроме вторника и четверга), а испанский лоукостер аэропорта Киев-Жуляны дважды в неделю – каждый вторник и субботу.