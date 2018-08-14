Авиакомпания Ernest снова отменила 2 рейса из Италии в Украину и в обратном направлении
Во вторник, 14 августа, авиакомпания Ernest отменила два рейса из Неаполя во Львов и из Львова в Неаполь.
Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook.
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Отмечается, что отменили рейсы на 14 августа ERN277 Неаполь-Львов в 21:45 и ERN578 Львов-Неаполь в 16:45.
О причине авиакомпания не сообщила.
Напомним, в воскресенье, 12 августа, международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Ernest. Это рейсы из Италии в Украину и из Украины в Италию.
Источник: 24 Канал
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