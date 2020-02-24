Авто отбросило на тротуар: в Киеве "скорая" столкнулась с такси – фото

На бульваре Перова в Киеве столкнулись такси и карета скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщило издание "Информатор", ДТП произошло 24 февраля примерно в 3:10. Предварительно известно, что "скорая" ехала в сторону Броварского проспекта на зеленый сигнал светофора. В этот момент Renault разворачивался на перекрестке и не пропустил медиков.

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От удара автомобиль выбросило на тротуар. Пассажир, который в ней находился, получил травмы, однако от госпитализации отказался.

На момент ДТП карета скорой возвращалась с вызова на подстанцию. Кроме медработников в ней никого не было.



ДТП с участием такси и скорой