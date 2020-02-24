08:39
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Авто отбросило на тротуар: в Киеве "скорая" столкнулась с такси – фото

      - Читати новину українською
      У Києві сталась аварія з швидкою і таксі / Ілюстративне фото

      На бульваре Перова в Киеве столкнулись такси и карета скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв.

      Как сообщило издание "Информатор", ДТП произошло 24 февраля примерно в 3:10. Предварительно известно, что "скорая" ехала в сторону Броварского проспекта на зеленый сигнал светофора. В этот момент Renault разворачивался на перекрестке и не пропустил медиков.

      Обратите внимание! В центре Киеве внедорожник сбил пешехода: женщину парализовало

      От удара автомобиль выбросило на тротуар. Пассажир, который в ней находился, получил травмы, однако от госпитализации отказался.

      На момент ДТП карета скорой возвращалась с вызова на подстанцию. Кроме медработников в ней никого не было.

      дтп швидка і таксі
      ДТП с участием такси и скорой

      дтп таксі швидка
      К счастью, жертв в ДТП нет

      Оккупанты на Донбассе "отпраздновали" 23 февраля атакой наmВСУ и на свои же позиции
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Приложение "Дия": какие проблемы нашли украинцы и что отвечают разработчики
      Юлія Поскробок
      23 февраля , 22:00 Офис президента идет в суд, провокации в Новых Санжарах и наивный Сивохо: блоги недели
      Блоги тижня
      23 февраля , 20:01 Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов
      Андрій Шляхтін
      23 февраля , 19:30 Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
      Марія Лелека
      23 февраля , 19:00 Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду
      Дмитро Кулеба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук