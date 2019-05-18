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      Авто сбило ветерана АТО с маленькой дочкой в Киеве

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      Водитель авто сбил ветерана АТО с дочкой в Киеве и даже не вызвал им "скорую"
      Водитель авто сбил ветерана АТО с дочкой в Киеве и даже не вызвал им "скорую" / Коллаж 24 канал

      В Киеве автомобиль сбил молодого ветерана АТО с 4-летней дочерью на бульваре Дружбы Народов 16 мая. Водитель легковушки Renault въехал в отбойник, его отбросило на пешеходный переход, где он и сбил людей. После этого авто пролетело зеленые насаждения и влетело в забор.

      Ребенок получил травмы, поэтому его сразу отвезли в больницу Охматдет. Это сделал ведущий телеканала "Эспрессо" Назар Довгий, который стал случайным свидетелем аварии. А отца девочки вскоре госпитализировали врачи "скорой".

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      Ребенок – Алиса Сминовская – сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ее отец Евгений Сминовский получил тяжелые травмы. Он по меньшей мере 4 месяца не сможет ходить, говорят врачи.

      Если хотите помочь семье, эту помощь с благодарностью примет жена пострадавшего мужчины и мама девочки Ксения Кузьминова. Деньги можно перечислить на карточку "Приватбанка": 5168755526465113 Кузьминова Ксения.

      Очевидцы аварии были шокированы тем, что после аварии водитель, не получивший повреждений, даже не вызвал "скорую" на место, а только ходил и собирал разбросанные детали своего авто,
      – сообщили в Facebook-сообществе "Киев оперативный"

      Водитель Renault от любых объяснений отказался.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины АТО Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Киева
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