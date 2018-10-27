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      Авто въехало в людей на гонках в Кривом Роге: возросло число пострадавших

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      27 октября в Кривом Роге на Днепропетровщине во время "Гонок на выживание" автомобиль въехал в толпу зрителей.

      Автогонки проходили в Саксаганском районе города.

      Смотрите также: В заполненный автобус въехала легковушка на еврономерах во Львове: водитель скрылся с места ДТП

      Во время выполнения одного из каскадерских трюков автомобиль влетел в людей, которые стояли вдоль трассы.

      По словам самого водителя, у его автомобиля отказали тормоза.

      гонки авто Кривий Ріг в'їхало в людей
      Авто влетело в зрителей во время гонок в Кривом Роге

      Сначала сообщалось о трех пострадавших.

      Местное издание "Первый криворожский" сообщает, что количество пострадавших возросло до 4-х человек – двое взрослых и двое детей.

      Детей госпитализировали в 8-ю городскую больницу, медики называют их состояние стабильным.

      Одну женщину госпитализировали во вторую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

      Еще один парень, который пострадал в результате наезда, от госпитализации отказался.

      гонки Кривий Ріг постраждалі
      Авто въехало в людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября

      На фото с места происшествия видно, что были также повреждены несколько автомобилей, в которые въехало гоночное авто.

      Авто гонки Кривий Ріг
      Авария на гонках в Кривом Роге: кроме пострадавших, есть поврежденные автомобили

      Смотрите видео, как авто въехало в зрителей во время гонок в Кривом Роге:

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Кривого Рога Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге Спорт Авто Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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