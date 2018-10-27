Авто въехало в людей на гонках в Кривом Роге: возросло число пострадавших

27 октября в Кривом Роге на Днепропетровщине во время "Гонок на выживание" автомобиль въехал в толпу зрителей.

Автогонки проходили в Саксаганском районе города.

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Во время выполнения одного из каскадерских трюков автомобиль влетел в людей, которые стояли вдоль трассы.

По словам самого водителя, у его автомобиля отказали тормоза.



Авто влетело в зрителей во время гонок в Кривом Роге

Сначала сообщалось о трех пострадавших.

Местное издание "Первый криворожский" сообщает, что количество пострадавших возросло до 4-х человек – двое взрослых и двое детей.

Детей госпитализировали в 8-ю городскую больницу, медики называют их состояние стабильным.

Одну женщину госпитализировали во вторую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Еще один парень, который пострадал в результате наезда, от госпитализации отказался.



Авто въехало в людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября

На фото с места происшествия видно, что были также повреждены несколько автомобилей, в которые въехало гоночное авто.



Авария на гонках в Кривом Роге: кроме пострадавших, есть поврежденные автомобили

Смотрите видео, как авто въехало в зрителей во время гонок в Кривом Роге: