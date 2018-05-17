Банки могут лишиться кредитных залогов
ВСУ может лишить банки права возмещать долги заемщиков за счет кредитных залогов
На рассмотрение хозяйственной палаты ВСУ вынесено решение одиозной судьи Хозяйственного суда города Киева Сиваковой, принятое ею в 2016 году. Данным решением Сивакова попыталась вернуть бывшим владельцам банка "Надра" Вадиму и Илье Сегалям, которые долгое время находились в международном розыске, фабрику "Каховка пром агро". Данное предприятие было создано Сегалями в 2006 году на средства, взятые в кредит у принадлежавшего им на то время банка "Надра". Об это пишет "Апостроф".
Ранее, в 2009 году эта фабрика была конфискована банком "Надра" в судебном порядке по инициативе Временной администрации банка, под контролем НБУ. Затем была продана для погашения задолженности Сегалей по кредитам, взятым ими в "Надрах" под залог имущества фабрики "Каховка пром агро".
В 2016 году судья Сивакова удовлетворила иск представителей Сегалей к банку «Надра» и заявила о незаконности продажи банком залогового имущества.
Сегали скрылись в России в 2009 году сразу после признания банка не платежеспособным и введением временной администрации НБУ. Тогда же "Каховка протеин агро" и другие принадлежавшие Сегалям предприятия перестали обслуживать кредиты, взятые в банке "Надра". В марте 2011 года на основании решения Херсонского хозсуда были проведены торги, по результатам которых покупателем был признан кредитор – банк "Надра". А спустя два года фабрика была продана на рынке с целью пополнения ликвидности банка. На тот момент остаточный долг фабрики составлял порядка 200 млн. гривен и не обслуживался уже 4 года.
Аргументируя свое решение, судья Сивакова назвала вердикт Хозсуда Херсонской области, на основании которого были проведены публичны торги по продаже фабрики, "незаконным с момента его принятия, и поэтому неспособным порождать какие-либо правовые последствия". Сивакова приняла иск Сегалей к рассмотрению через 4 года после того, как залог уже был реализован на рынке в судебном порядке. Свое решения Сивакова приняла уже через 8 дней после принятия иска Сегалей к рассмотрению.
Решение Сиваковой Сегали использовали как повод для физических попыток захвата фабрики. Последнее нападение было осуществлено с использованием огнестрельного оружия, и было остановлено лишь после вмешательства в ситуацию министра внутренних дел Арсена Авакова.
По мнению нынешних владельцев фабрики, в случае утверждения ВСУ решения Сиваковой любой недобросовестный заемщик впредь сможет вернуть себе залоговое имущество, даже если оно в судебном порядке уже перешло в собственность банка и даже если оно уже продано банком для компенсации потерь от неоплаченного кредита. При этом срок давности, наличие новых владельцев и другие законные основания – не имеют значения. Это ставит под вопрос работу самого механизма кредитования в Украине и прямо угрожает безопасности банковской системы страны. И нарушает право частной собственности добросовестных покупателей залогового имущества, гарантированное Конституцией Украины. Фактически парализуется механизм взыскания, а соответсвенно и кредитования, что может спровоцировать эффект карточного домика и привести к такому банкопаду, который Украина еще не знала.
Как ранее сообщалось, Форензик-аудит банка "Надра", проведенный компанией KPMG по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в 2017 году, выявил, что Сегали похитили из "Надр" около 6 млрд грн и выдали 16 млрд грн невозвратных кредитов. Это и стало причиной того, что банк так и не смог возобновить успешное функционирование и был ликвидирован в 2015 году.
По оценкам "Экономической правды", Сегали вывели из банка в оффшоры 6,4 млрд грн из 7,1 млрд грн рефинансирования, выделенного НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года. Сегали подали в суд на издание, требуя опровержения, однако проиграли процесс.
В течение последних двух лет участились попытки со стороны крупных заемщиков пересмотреть давно проигранные кредитно-залоговые процессы. Почти все подобные решения были вынесены судьями киевского Хозяйственного суда.