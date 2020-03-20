Банкротства банков не будет: НБУ говорит, что 96% банковской системы в прекрасной форме

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заверила, что банковская система в Украине достаточно сильна для того, чтобы пережить кризисные времена. По ее словам, государственный регулятор в ближайшее время не ожидает никаких потрясений в этом направлении.

В случае необходимости Нацбанк готов предоставлять поддержку ликвидности банков, рассказала Рожкова во время брифинга руководства НБУ.

К слову НБУ не вводит ограничения на работу банковской системы

Мы понимаем, что в случае необходимости мы можем смягчать наши требования других нормативов. И я хочу сказать, что 30 крупнейших банков или 96-97% банковской системы находятся в прекрасной форме,

– заявила заместитель председателя НБУ.

По ее словам, эти банки имеют необходимые запасы ликвидности и капитала, которых вполне достаточно для того, чтобы пройти это испытание, выдержать его, а потом восстанавливать экономику.

Что известно о банковской системе Украины?Банковская система Украины – часть экономической системы государства, которая включает Нацбанк, государственные и коммерческие банки. Ключевыми в банковской системе считается дюжина банков, среди которых и государственные "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".