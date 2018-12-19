Баскетбол: анонс топ-матчей "Запорожье" и "Чекрасских Мавп"

После блестящего старта в Суперлиге Пари-Матч, БК "Запорожье" стало тяжелее добывать победы во втором круге чемпионата. Как результат, команда опустилась на второе место, уступив лидерство "Химику", которому не так давно проиграла в овертайме. В то же время чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" пока продолжают занимать необычную для себя последнюю строчку в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги

Тем не менее, запорожцы остаются грозным соперником. И сейчас их ждет непростая игра с БК "Николаев", который в двух предыдущих матчах на выезде обыграл "Одессу" и "Химик". Отдать кому-то предпочтение в этом противостоянии сложно. "Николаев" все еще иногда называют "темной лошадкой" в этом сезоне. "Корабелы" действительно не раз доказывали, что умеют удивлять.

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Безусловно, на стороне запорожцев будут родные стены. Но матчи этих команд всегда настолько принципиальны, что можно ожидать любого результата. Это непримиримые соперники, которые каждый раз демонстрируют ожесточенную борьбу.

"Очень хочется отправить наших болельщиков на новогодние праздники в хорошем настроении. Мы понимаем, что это будет сделать непросто, "Николаев" сейчас на ходу, команда показывает очень содержательный баскетбол. У них очень широкая ротация, причем люди, которые выходят с лавочки, усиливают игру. Также продолжается динамика жесткости в защите. Сейчас это самая неуступчивая в защите команда и очень хорошо давит на мяч. Они заставляют соперника играть на непривычных для него позициях в нападении. Мы готовимся к "Николаеву", знаем, что у него есть два вида защиты. Понимаем, что с восстановлением Кости Аникиенко нас ждет зона, с которой мы не очень хорошо справились в Николаеве. Ждем жесткой игры", – заявил перед матчем главный тренер БК "Запорожье" Валерий Плеханов.

Чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" пока продолжают занимать необычную для себя последнюю строчку в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Существенно улучшить свое положение в уходящем году, команда уже не успеет, но у нее все еще остается достаточно матчей в запасе, чтобы набрать очки. Поэтому нельзя сказать, что все в этом сезоне для "Черкасских Обезьян" потеряно.

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На этой неделе у команды Максима Михельсона предусмотрено два сложных выезда: в Харьков и Киев. И "Политехнику", и "Киев-Баскету" черкасские баскетболисты проиграли дома. Зато выиграли в столице в своем первом матче сезона.

В прошлый раз "Черкасские Мавпы" побеждали в чемпионате месяц назад, когда обыграли на выезде "Запорожье". Потенциал у чемпионов однозначно есть, но в начале сезона у них был напряженный график, который мешал распределить силы на Суперлигу Пари-Матч и еврокубки. Также коррективы внес ряд травм. Так что команде явно понадобится время, чтобы привести себя в форму и начать добиваться результатов на уровне прошлого сезона.

"Посмотрим, какие выводы сделали мы и харьковчане после предыдущей встречи. Сейчас можно говорить о том, что "Политехник" является совершенно не той командой, которую мы помним по началу сезона. И многие кто имел проблемы с харьковчанами – как раз из-за недооценки соперника. Была проведена работа, команда усилилась, видны усилия тренера, самоотдача игроков. Что касается "Киев-Баскета", то нельзя сказать, что это более серьезный соперник, так как занимает место в турнирной таблице выше "Политехника". Очень ровный чемпионат получается. Если бы мне предложили заключить пари, то я бы взял паузу на этот сезон и не давал бы никаких прогнозов. Хоть мы с "Политехником" и находимся внизу турнирной таблицы, в игре с нами расслабляться нельзя", – рассказал главный тренер БК "Черкасские Мавпы" Максим Михельсон.