Беременная сестра Кейт Миддлтон поселится в роскошном поместье

Сестра Кейт Миддлтон – Пиппа – готовится к переезду в роскошный особняк. Вместе с мужем миллионером Джеймсом Меттьюсом она уже перевозит свои вещи в дом.

Об этом сообщает журнал Elle.

Одна из самых известных пар Великобритании активно готовится к появлению первенца. Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс после отдыха в солнечной Тоскане начали подготовку к переезду в роскошный дом.

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По информации СМИ, новое поместье сестры Кейт Миддлтон расположено в Западном Лондоне. Его стоимость составляет 17 миллионов фунтов стерлингов. Перед тем, как поселиться в доме, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс провели ремонт в комнатах и обустроили несколько зон отдыха для ребенка.

Папарацци удалось сфотографировать супругов, когда они контролировали процесс перевозки элементов интерьера в новое жилище. На снимках видно, как беременные Пиппа Миддлтон в обыденных вещах направляет грузчиков к дому и указывает, куда им нужно ставить те или иные вещи. К сестре герцогини Кембриджской присоединился и ее муж Джеймс.



Пиппа Миддлтон с мужем



Беременная Пиппа Миддлтон



Сестра Кейт Миддлтон переезжает в роскошный дом

К слову, за последние несколько месяцев беременная сестра Кейт Миддлтон не имела намерения отлеживаться на диване. Пиппа занималась спортом и активно принимала участие в фотосессиях.