"Бессарабский рынок" планируют отреставрировать за 5,5 миллионов гривен

Коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" объявило тендер на разработку проекта реставрации здания рынка на Бессарабской площади за 5,5 миллионов гривен.

Об этом информирует ProZorro.

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Согласно тендерной документации, заказчиком работ является КП "Бессарабский рынок".



Заказчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для реставрации здания крытого рынка на Бессарабской площади, 2 в Шевченковском районе с приспособлением под современные нужды. Цель тендера – реставрация рынка 1912 года построения "с приспособлением под современные нужды".



Аукцион состоится 23 августа, а работы должны быть выполнены с 7 сентября по 29 декабря.



Согласно программе социально-экономического развития Киева на 2018 год, реставрация "Бессарабского рынка" будет стоить городскому бюджету 5,5 миллионов гривен и должно пройти с ноября 2018 по декабрь 2020 года.