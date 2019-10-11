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      Били и отбирали еду: на Одесщине обнаружили бараки с работниками-рабами – фото, видео

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      Правоохранители были шокированы условиями проживания пострадавших
      Правоохранители были шокированы условиями проживания пострадавших / npu.gov.ua

      10 октября полицейские задержали членов группировки, которые с 2018 года завербовали в трудовое рабство около 30 человек – жителей Никополя, Покровы и Марганца Днепропетровской области.

      Люди жили в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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      Правоохранители задержали двоих человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они искали и вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Кроме того, подозреваемые следили за содержанием людей и контролировали их работу.



      Люди работали сверхурочно в ужасных условиях

      Преступники выбирали людей, которые находятся в трудном материальном положении. Им обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

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      Смотрите видео освобождения из трудового рабства людей в Одесской области

      Расследование велось при содействии Министерства социальной политики. В действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Что известно об украинцах, которые попадают в трудовое рабство? Всего за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

      Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является страной назначения и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми.

      30 июля мир отмечал день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире стали жертвами принудительного труда.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы Новости Днепра Трудовое рабство Криминальные новости Министерство социальной политики
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