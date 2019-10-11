Били и отбирали еду: на Одесщине обнаружили бараки с работниками-рабами – фото, видео

10 октября полицейские задержали членов группировки, которые с 2018 года завербовали в трудовое рабство около 30 человек – жителей Никополя, Покровы и Марганца Днепропетровской области.

Люди жили в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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Правоохранители задержали двоих человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они искали и вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Кроме того, подозреваемые следили за содержанием людей и контролировали их работу.





Люди работали сверхурочно в ужасных условиях

Преступники выбирали людей, которые находятся в трудном материальном положении. Им обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

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Смотрите видео освобождения из трудового рабства людей в Одесской области

Расследование велось при содействии Министерства социальной политики. В действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно об украинцах, которые попадают в трудовое рабство? Всего за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.



Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является страной назначения и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми.



30 июля мир отмечал день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире стали жертвами принудительного труда.