Блейк Лайвли – 31: Топ-5 самых известных ролей актрисы

25 августа голливудская актриса Блейк Лайвли празднует свой тридцать первый день рождения. Знаменитость может похвастаться большими достижениями в мире кинематографа и идеальной семьей.

Блейк Лайвли с детства знала, кем хочет стать, когда вырастет. Все потому, что звезда родилась в семье актеров Эрни и Элайн Лайвли. С ранних лет будущая звезда училась мастерству у своих родителей, поэтому уже в зрелом возрасте она реализовала свой творческий потенциал.

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Роскошная блондинка умело перевоплощается в разные образы, что помогает ей тонко передать характер персонажа. Ко дню рождения Блейк Лайвли журналисты LifeStyle 24 подобрали самые известные роли актрисы, которые не оставят равнодушными даже самых осведомленных киноманов.

Сериал "Сплетница" (2007 – 2012)

Наиболее знаковой ролью Блейк Лайвли считают образ Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". Многосерийная кинолента рассказывает историю учеников элитной школы, которые влюбляются, переживают семейные и школьные драмы, теряют и находят новых друзей. Насыщенная событиями драма стала любимой для многих киноманов.

Смотрите трейлер сериала "Сплетница" (видео):

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"Век Адалин" (2015)

Поклонники творчества Блейк Лайвли с уверенностью могут сказать, что роль актрисы в фильме "Век Адалин" – одна из лучших работ звезды. В киноленте она сыграла роль женщины по имени Адалин. Жуткая автокатастрофа разделила ее историю на "до" и "после" события. Все потому, что во время ДТП Адалин перестала стареть, в то время как ее дочь стремительно взрослела. Такая особенность лишила женщину беззаботной жизни с родными.

Смотрите видео трейлера "Век Адалин":

"Особо опасные" (2012)

Кроме ролей милых девушек, Блейк Лайвли сыграла в криминальном триллере Оливера Стоуна. Фильм рассказывает историю молодых миллионеров, разбогатевших благодаря наркоторговле. Однако доходами ребят и их волшебной подруги заинтересовался картель.

Смотрите трейлер фильма "Особо опасные" (видео):

"Отмель" (2016)

Блейк Лайвли снялась и в фильме ужасов "Отмель". Кинолента рассказывает о молодой серфингистке Нэнси Адамс, которая попадает на песчаную отмель и пытается выжить. Девушка остается в смертельной ловушке акулы, которая не планирует отпускать свою жертву.

Смотрите трейлер фильма ужасов "Отмель" (видео):

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"Простая услуга" (2018)

Не менее увлекательной является новая роль Блейк Лайвли в киноленте "Простая услуга", которая вскоре появится на телеэкранах. Фильм рассказывает о таинственном исчезновении женщины по имени Эмили. Происходит это, когда она просит новоиспеченную подругу выполнить простую услугу. Но поиски женщины могут раскрыть много нового о загадочной богачке.

Смотрите трейлер фильма "Простая услуга" (видео):

Роскошная блондинка, хрупкая девушка, капризная богачка, спортсменка, которая стремится выжить, подросток, который переживает лучшие годы своей жизни – кажется, Блейк Лайвли может сыграть любую роль. Талантливая актриса поражает поклонников своим мастерством, а фильмы с ее участием становятся популярными в первые недели проката.

В повседневной жизни Блейк Лайвли не менее успешна. Вместе со своим мужем – голливудским актером Райаном Рейнольдсом – она воспитывает двух очаровательных дочерей Инес и Джеймс.