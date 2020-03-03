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      Боевики обстреляли украинские позиции: один военный погиб, четверо ранены

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      С начала суток, 3 марта, на Донбассе боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

      Пророссийские войска стреляли по позициям Вооруженных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. Били также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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      Вследствии вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб, еще четверо защитников получили ранения.

      Где стреляли боевики:

      • четыре раза неподалеку Широкиного – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • возле Зайцевого – из подствольного гранатомета;
      • вблизи Лебединского – из миномета калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      К слову, с начала 2020 года на Донбассе погибли 18 украинских защитников.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в девяносто третьем ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от враждебного ранения, служил в двадцать восьмой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в девяносто втором ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в десятой ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской двадцать восьмой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погиб 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      14. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      15. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-той бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
      16. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
      17. Сергей Русских – 31-летний защитник из Мариуполя.


      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Оружие Операция Объединенных сил Постраждалі Жертвы Украина – Россия Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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