Боевики обстреляли украинские позиции: один военный погиб, четверо ранены

С начала суток, 3 марта, на Донбассе боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

Пророссийские войска стреляли по позициям Вооруженных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. Били также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вследствии вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб, еще четверо защитников получили ранения.

Где стреляли боевики:

четыре раза неподалеку Широкиного – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Зайцевого – из подствольного гранатомета;

вблизи Лебединского – из миномета калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К слову, с начала 2020 года на Донбассе погибли 18 украинских защитников.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала