Бойовики обстріляли українські позиції: один військовий загинув, четверо поранені
Від початку доби, 3 березня, на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли українські позиції. Один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення.
Проросійські війська стріляли по позиціях Збройних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.
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Внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув, ще четверо захисників отримали поранення.
Де стріляли бойовики:
- чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – з підствольного гранатомета;
- поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
До слова, від початку 2020 року на Донбасі загинули вже 18 українських захисників.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
- Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
- Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
- Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
- Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
- Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
- Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
- Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
- Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
- Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
- Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
- Сергій Руських – 31-річний захисник з Маріуполя.