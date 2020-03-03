Бойовики обстріляли українські позиції: один військовий загинув, четверо поранені

Від початку доби, 3 березня, на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли українські позиції. Один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Проросійські війська стріляли по позиціях Збройних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув, ще четверо захисників отримали поранення.

Де стріляли бойовики:

чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Зайцевого – з підствольного гранатомета;

поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

До слова, від початку 2020 року на Донбасі загинули вже 18 українських захисників.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу