Сырский сообщил о ситуации на Купянском направлении

Оккупанты продолжают наступательные операции в Купянском лесу. Враг стремится прорвать оборону ВСУ и продвинуться в Купянск.

Жесткая борьба не утихает с октября 2023 года. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает 24 Канал.

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Что происходит в районе Купянска

По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается сложной. Оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города.

Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба,

– отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Российские военные ежедневно штурмуют населенные пункты, обстреливают их из артиллерии и используют авиацию. Сейчас штурмы украинских позиций противник совершает в районе Синьковки, чтобы впоследствии заблокировать Купянск.

Удается ли оккупантам достичь цели

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Россия может начать новое наступление на Харьковщину 15 января 2024 года.

Генерал-полковник подчеркнул, что, несмотря на сложные бои, командиры и штабы хорошо владеют ситуацией, проводят разведку, анализируют тактику россиян и принимают необходимые решения.

Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери,

– сказал Александр Сырский.

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