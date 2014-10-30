Бои шли 6-8 часов, более 12 дней. Без пищи, воды и табака, — боец 32-го блокпоста
Бойцы 32-го блокпоста, который дислоцировался под Смелым, рассказали о потерях и боях с террористами.
Боец 32-го блокпоста Евгений говорит, что они не имели права уйти без приказа. Если бы ушли — были бы дезертирами. Через коридор их проводили с участием командиров террористов.
Брали воду из заброшенного водопровода. Чтобы утолить жажду, собирали росу с помощью тента,
— говорит боец 32-го блокпоста Анатолий.
"Отдельные террористы оказались людьми слова больше, чем некоторые наши генералы. Мы удивлялись, как можно людей так отправлять на смерть?", — рассказывает боец 32-го блокпоста, позывной "Добрый".
Напомним, бойцы оставили 32-й блокпост и находятся в безопасном месте. 10 украинских солдат погибли, обороняясь на этом блокпосту. Кроме того — есть пропавшие без вести.
Вероятно, некоторые попали в плен террористов. Сейчас позиция — под контролем боевиков.