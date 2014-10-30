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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Бои шли 6-8 часов, более 12 дней. Без пищи, воды и табака, — боец 32-го блокпоста

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      Бойцы 32-го блокпоста, который дислоцировался под Смелым, рассказали о потерях и боях с террористами.

      Боец 32-го блокпоста Евгений говорит, что они не имели права уйти без приказа. Если бы ушли — были бы дезертирами. Через коридор их проводили с участием командиров террористов.

      Брали воду из заброшенного водопровода. Чтобы утолить жажду, собирали росу с помощью тента, 
      — говорит боец 32-го блокпоста Анатолий.

      "Отдельные террористы оказались людьми слова больше, чем некоторые наши генералы. Мы удивлялись, как можно людей так отправлять на смерть?", — рассказывает боец 32-го блокпоста, позывной "Добрый".

      Напомним, бойцы оставили 32-й блокпост и находятся в безопасном месте. 10 украинских солдат погибли, обороняясь на этом блокпосту. Кроме того — есть пропавшие без вести. 

      Вероятно, некоторые попали в плен террористов. Сейчас позиция — под контролем боевиков.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе АТО терроризм
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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