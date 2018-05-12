Бой Ломаченко – Линарес: Усик приехал поддержать своего кума

Вечером 12 мая украинский чемпион Василий Ломаченко выйдет на ринг "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке против венесуэльца Хорхе Линареса.

Поддержать украинского чемпиона и своего кума приехал другой легендарный украинский боксер Александр Усик.

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Фото двух чемпионов появилось на страницах обоих спортсменов в Instagram.

LomUs Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17) 12 Тра 2018 р. о 1:27 PDT

Бой украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко против Хорхе Линареса состоится вечером 12 мая в "Мэдисон сквер гарден". В Украине бой будет транслироваться в ночь на 13 мая. Накануне боя боксерские эксперты США признали украинца и его отца и наставника Анатолия Ломаченко боксером и тренером года соответственно.