Бой Ломаченко – Линарес: Усик приехал поддержать своего кума
Вечером 12 мая украинский чемпион Василий Ломаченко выйдет на ринг "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке против венесуэльца Хорхе Линареса.
Поддержать украинского чемпиона и своего кума приехал другой легендарный украинский боксер Александр Усик.
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Фото двух чемпионов появилось на страницах обоих спортсменов в Instagram.
Бой украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко против Хорхе Линареса состоится вечером 12 мая в "Мэдисон сквер гарден". В Украине бой будет транслироваться в ночь на 13 мая. Накануне боя боксерские эксперты США признали украинца и его отца и наставника Анатолия Ломаченко боксером и тренером года соответственно.
Источник: 24 Канал
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