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      Бойчишин вернулся на предыдущую должность, "Карпаты" остались без тренера

      22 Читати новину українською
      Олег Бойчишин
      Олег Бойчишин / fckarpaty.com

      Олег Бойчишин, который готовил "Карпаты" к матчам чемпионата Украины после того, как команду покинул Жозе Мораиш, вернулся на должность спортивного директора львовского клуба.

      Специалист рассказал, что ему предложили исполнять обязанности спортивного директора, когда "Карпаты" возглавил Жозе Мораиш.

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      "Хотя вопросами главной команды я не занимался, в поле моего зрения были молодежный и юниорский составы, воспитанники клубной специализированной ДЮСШ, академии футбола, а также женская команда "Карпаты", которая выступает в первой лиге чемпионата Украины", – сказал Бойчишин в комментарии Zbirna.com.

      Он считает, что клубное руководство доверило ему тренерский мостик после отъезда Мораиша в Корею, поскольку именно он готовил команду к сезону. "Я знал возможности игроков, и, согласитесь, не было смысла в авральном порядке приглашать на два матча кого-то со стороны".

      На сам конец Олег Бойчишин подтвердил, что снова работает спортивным директором в "Карпатах". Следовательно, "Львы" сейчас без главного тренера.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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