Бойцы Объединенных сил поддержали пленных украинских моряков: видео

В пятницу, 7 декабря, на причале Мариупольского порта военнослужащие Госпогранслужбы Украины и Военно-морских сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев, которых удерживают в России.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Украинские военные отметили мужество и стойкость моряков в русском плену. А военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на родину.

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Ребята, вы – настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине – Героям Слава! – сказали военнослужащие, выполняющие задачи в районе Операции Объединенных сил.

Бойцы ООС поддержали пленных украинских моряков: смотрите видео

Почему Россия взяла в плен украинских моряков?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в районе Керченского пролива.

2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

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