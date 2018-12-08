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      Бойцы Объединенных сил поддержали пленных украинских моряков: видео

      63 Читати новину українською
      Бойцы Объединенных сил поддержали пленных украинских моряков
      Бойцы Объединенных сил поддержали пленных украинских моряков / Dpsu.gov.ua

      В пятницу, 7 декабря, на причале Мариупольского порта военнослужащие Госпогранслужбы Украины и Военно-морских сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев, которых удерживают в России.

      Об этом сообщает  пресс-служба ГНСУ.

      Украинские военные отметили мужество и стойкость моряков в русском плену. А военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на родину.

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      Ребята, вы – настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине – Героям Слава! – сказали военнослужащие, выполняющие задачи в районе Операции Объединенных сил.

      Бойцы ООС поддержали пленных украинских моряков: смотрите видео

      Почему Россия взяла в плен украинских моряков?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в районе Керченского пролива.
      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".
      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.
      Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

       
      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Вооруженные силы Украины Новости Украины Госпогранслужба Украинцы в плену РФ Операция Объединенных сил Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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