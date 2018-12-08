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      Бійці Об’єднаних сил підтримали полонених українських моряків: відео

      99 Читать новость на русском
      Бійці Об’єднаних сил підтримали полонених українських моряків
      Бійці Об’єднаних сил підтримали полонених українських моряків / Dpsu.gov.ua

      У п’ятницю, 7 грудня, на причалі Маріупольського порту військовослужбовці Держприкордонслужби України та Військово-морських сил ЗСУ провели акцію підтримки полонених українців, яких утримують у Росії.

      Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

      Українські військові відзначили мужність та непохитність моряків у російському полоні. А військові капелани провели молебень за підтримання незламного бойового духу полонених моряків, здоров’я всіх воїнів України та їх повернення на Батьківщину.

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      Хлопці, ви – справжній приклад патріотизму та відваги, з вами непорушна віра та сила. Разом переможемо! Слава Україні – Героям Слава!,
      – сказали військовослужбовці, що виконують завдання в районі Операції Об'єднаних сил.

      Бійці ООС підтримали полонених українських моряків: дивіться відео

      Чому Росія взяла у полон українських моряків? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових у районі Керченської протоки.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ".

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      що відомо про полонених українських моряків: останні новини
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Держприкордонслужба Українці в полоні РФ Новини Маріуполя Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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