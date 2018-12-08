Бійці Об’єднаних сил підтримали полонених українських моряків: відео
У п’ятницю, 7 грудня, на причалі Маріупольського порту військовослужбовці Держприкордонслужби України та Військово-морських сил ЗСУ провели акцію підтримки полонених українців, яких утримують у Росії.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Українські військові відзначили мужність та непохитність моряків у російському полоні. А військові капелани провели молебень за підтримання незламного бойового духу полонених моряків, здоров’я всіх воїнів України та їх повернення на Батьківщину.
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Хлопці, ви – справжній приклад патріотизму та відваги, з вами непорушна віра та сила. Разом переможемо! Слава Україні – Героям Слава!,
– сказали військовослужбовці, що виконують завдання в районі Операції Об'єднаних сил.
Бійці ООС підтримали полонених українських моряків: дивіться відео
Чому Росія взяла у полон українських моряків? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових у районі Керченської протоки.
2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ".
Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.
Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували та вивезли до московських СІЗО.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.
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