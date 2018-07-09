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Более 10 тысяч долларов за подарок: что приобрел принц Гарри на королевские крестины

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Что приобрел принц Гарри на королевские крестины
Что приобрел принц Гарри на королевские крестины / rd.com

Принц Гарри ответственно отнесся к торжественному событию в королевской семье. На крестины принца Луи, который является третьим ребенком герцогов Кембриджских, королевский родственник приобрел оригинальный подарок за более 10 тысяч долларов.

По информации The Daily Mail, для своего племянника принц Гарри подготовил редкую книгу автора Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все". Он приобрел первое издание популярной детской сказки.

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Известно, что "Винни-Пух и все-все-все" впервые попал на прилавки в 1926 году. Тогда в первом тираже было издано 30 000 экземпляров, один из которых принц Гарри приобрел в Кенсингтоне у продавца редких книг Питера Харрингтона.

Инсайдеры утверждают, что эта книга – не просто редкая, но и символическая для герцога Сассекского, ведь именно ее принцесса Диана читала ему в детстве. Поэтому теплые воспоминания побудили его приобрести и подарить раритетное издание истории о Винни-Пухе.

Она (принцесса Диана, – ред.) Любила всю классику и у Гарри была блестящая идея начать собирать небольшую библиотеку первых изданий,
– добавил инсайдер.

Стоит добавить, что сначала принц Гарри хотел приобрести книгу Льюиса Кэролла за 27 тысяч долларов, но впоследствии предпочел произведения Алана Милна, поскольку считает, что приключения Винни-Пуха больше понравятся племяннику. За подарок герцог отдал 10500 долларов.

Напомним, что крестины принца Луи – третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – состоится 9 июля в 16 часов по местному времени. Церемония продлится 40 минут и пройдет в королевской часовне Сент-Джеймского дворца, в Лондоне.

Теги: LifeStyle Дети Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 Канал
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