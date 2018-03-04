Более 20 миллиардов бюджетных средств потратил "Укравтодор" в 2017 году

Государственное агентство автомобильных дорог в 2017 году потратило бюджетные средства на сумму 20,165 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Согласно отчету агентства о выполнении госбюджета за 2017 год, обнародованном в издании "Голос Украины", на развитие и содержание сети дорог общего пользования было направлено 13,292 млрд грн", – говорится в сообщении.

Во исполнение долговых обязательств по займам, привлеченным государством или под государственные гарантии, было направлено 4,902 млрд грн.

Также средства бюджета направлялись на ряд дорожных программ. В частности, на развитие автомагистралей и реформу дорожного сектора было направлено 1,739 млрд грн, на улучшение состояния дорог по маршруту Львов-Тернополь-Умань-Белая Церковь-Одесса-Николаев – 800 млн грн.