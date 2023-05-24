"Большие потери" среди российских добровольцев: в разведке прокомментировали заявления Кремля
Российские пропагандисты рассказывают о якобы больших потерях среди бойцов Русского добровольческого корпуса в Белгородской области. Однако это только выдумки оккупантов.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.
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Оккупанты приписывают потери российским добровольцам
Юсов отметил, что информация пропагандистов по поводу потерь российских добровольцев не подтвердилась.
Это наскоро слепившиеся пропагандистские фейки и не больше. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, лично "руководивший освобождением улицы", и другие забавные моменты,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, в результате событий в Белгородской области российская пропаганда сломалась, ведь не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории. В то же время весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее противостояние между свободными людьми и преступным режимом.
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Что происходит в Белгородской области: коротко
- Легион "Свобода России" совместно с РДК инициировали "освобождение" регионов страны-террористки от путинского режима. Операция началась 22 мая.
- В частности, добровольцы "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол. Местные власти заявляли, что двое гражданских получили ранения, однако погибших не было.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскому диктатору доложили о попытку прорыва якобы "украинских диверсантов" в Белгородскую область.
- Однако стоит заметить, что спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг эти кремлевские обвинения. По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.