Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией: жуткие последствия
Из 7 миллиардов людей на Земле примерно в 6 миллиардов есть смартфоны и планшеты. Эти популярные гаджеты буквально меняют тело и мозг.
Об этом пишет пресс-служба МОЗ Украины в Facebook.
В частности, во время просмотра со смартфона позвоночник человека настолько изогнут, словно на шее сидит 8-летний ребенок.
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Для организма это существенные нагрузки, ведь люди, в среднем, тратят на "залипание" в телефон около 5 часов в день. А еще работа в офисе за компьютером и результатом может стать близорукость.
Во время игр с телефона у человека может возникнуть "петля одержимости". Телефон трудно отложить, ведь приложения постоянно создают новый контент. Результат – 93% людей от 18 до 29 лет используют смартфоны как инстурмент развлечений. Вместо того, чтобы провести время с друзьями или почитать интересную книжку.
Так, из-за смартфонов возник новый термин "номофобия" – страх или беспокойство у человека из-за отсутствие его телефона.
Из-за активного пользования смартфонами наблюдается изменение моделей мозга – телефон буквально может изменить способ его функционирования.
Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией
Смартфон также влияет на суточные ритмы. Недостаток сна влечет за собой риск развития хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления, увеличение веса и ожирение, нарушения иммунной системы, ухудшение психического здоровья, депрессии и рак.
Гарвардская медицинская школа рекомендует быть "технологически свободными за 2-3 часа до сна - убирайте электронные устройства, смартфоны и другие гаджеты, из спальни или по крайней мере выключать их. Это поможет избежать проблем со сном,
– отметили в министерстве.
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Как смартфон меняет человека – видео