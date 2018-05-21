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Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией: жуткие последствия

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Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией
Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией / unsplash.com

Из 7 миллиардов людей на Земле примерно в 6 миллиардов есть смартфоны и планшеты. Эти популярные гаджеты буквально меняют тело и мозг.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ Украины в Facebook.

В частности, во время просмотра со смартфона позвоночник человека настолько изогнут, словно на шее сидит 8-летний ребенок.

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Для организма это существенные нагрузки, ведь люди, в среднем, тратят на "залипание" в телефон около 5 часов в день. А еще работа в офисе за компьютером и результатом может стать близорукость.

Во время игр с телефона у человека может возникнуть "петля одержимости". Телефон трудно отложить, ведь приложения постоянно создают новый контент. Результат – 93% людей от 18 до 29 лет используют смартфоны как инстурмент развлечений. Вместо того, чтобы провести время с друзьями или почитать интересную книжку.

Так, из-за смартфонов возник новый термин "номофобия" – страх или беспокойство у человека из-за отсутствие его телефона.

Из-за активного пользования смартфонами наблюдается изменение моделей мозга – телефон буквально может изменить способ его функционирования.

Більшість власників смартфонів страждають на номофобію

Большинство владельцев смартфонов страдают номофобией

Смартфон также влияет на суточные ритмы. Недостаток сна влечет за собой риск развития хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления, увеличение веса и ожирение, нарушения иммунной системы, ухудшение психического здоровья, депрессии и рак.

Гарвардская медицинская школа рекомендует быть "технологически свободными за 2-3 часа до сна - убирайте электронные устройства, смартфоны и другие гаджеты, из спальни или по крайней мере выключать их. Это поможет избежать проблем со сном,
– отметили в министерстве.

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Как смартфон меняет человека – видео

 

Теги: Техно Смартфоны LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Онкозаболевания Диабет
Источник: 24 Канал
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