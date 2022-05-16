Боррель объяснил, что ЕС сочтет победой Украины в войне с Россией

В Украине заканчивается 82-й день полномасштабной войны с Россией. Европейский Союз выражает поддержку Украине и помогает в приближении победы.

Боррель объяснил, что для ЕС будет победой Украины в войне

Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался по поводу победы Украины. Он заявил, что победой Украины в войне с Россией станет отбрасывание российских оккупантов за пределы границ нашего государства.

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Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы это говорим – мы надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что она откинет захватчиков за пределы своих границ,

– заметил Боррель.

Боррель получил вопрос после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе по поводу попыток России устанавливать собственные оккупационные администрации на временно занятых территориях Украины. Впрочем, он ясно заверил, что ЕС не признает эти территории российскими.

По его словам, ни один украинский квадратный километр, который будет объявлен частью России, ЕС не признает. К слову, он упомянул и об аннексированном Крыме, который также не будет считаться в ЕС российским.

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