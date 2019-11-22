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      Бревна, бензопила и требования к Зеленскому: под ОП прошла акция против застройки Протасова Яра

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      Под стенами Офиса президента 22 ноября снова митинговали против застройки Протасова Яра, на территории которого компания, которую связывают с Геннадием Корбаном, планирует построить три комплекса небоскребов. Активисты принесли под ОПУ деревянные бревна, бензопилу, фото Корбана и призвали сохранить зеленую зону Киева.

      Выйти на акцию общество заставила травля активиста Романа Ратушного, который уже долгое время ведет борьбу за сохранение склона.

       Важно! Незаконные застройки Протасова Яра и угрозы активисту: что изменилось после обещания Зеленского

      Застройщики угрожали ему физической расправой, поэтому он сейчас скрывается.

      Роман Ратушний
      Активист Протасова Яра Роман Ратушный

      На акции активисты требовали, чтобы президент Зеленский взял под личный контроль этот вопрос. И напомнили, что во время пресс-марафона, он обещал вмешаться в дело. Однако, ничего не сделал.

      Акция против застройки Протасова Яра: фото

      Между тем в Яру продолжают вырубать лес под строительство.

      Почему разгорелся скандал вокруг Протасова Яра?Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве, которая зимой превращается в горнолыжный курорт. Но в мае 2019 года львиную его часть огородили забором и начали готовиться к строительству трех небоскребов фирмы "Дайтона групп". Им противостоят несколько неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства.

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      Теги: Новости Украины Строительство Новости Киева Владимир Зеленский Протесты Скандальные застройки
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