Бревна, бензопила и требования к Зеленскому: под ОП прошла акция против застройки Протасова Яра

Под стенами Офиса президента 22 ноября снова митинговали против застройки Протасова Яра, на территории которого компания, которую связывают с Геннадием Корбаном, планирует построить три комплекса небоскребов. Активисты принесли под ОПУ деревянные бревна, бензопилу, фото Корбана и призвали сохранить зеленую зону Киева.

Выйти на акцию общество заставила травля активиста Романа Ратушного, который уже долгое время ведет борьбу за сохранение склона.

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Застройщики угрожали ему физической расправой, поэтому он сейчас скрывается.



Активист Протасова Яра Роман Ратушный

На акции активисты требовали, чтобы президент Зеленский взял под личный контроль этот вопрос. И напомнили, что во время пресс-марафона, он обещал вмешаться в дело. Однако, ничего не сделал.

Акция против застройки Протасова Яра: фото

Между тем в Яру продолжают вырубать лес под строительство.

Почему разгорелся скандал вокруг Протасова Яра?Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве, которая зимой превращается в горнолыжный курорт. Но в мае 2019 года львиную его часть огородили забором и начали готовиться к строительству трех небоскребов фирмы "Дайтона групп". Им противостоят несколько неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства.