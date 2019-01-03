Британец Уайт пригрозил сделать больно Александру Усику

Британский тяжеловес Диллиан Уайт ищет возможность провести какой-нибудь большой поединок в своем дивизионе. В прошлом месяце он сенсационно отправил в нокаут соотечественника Дерека Чисору.

Уайт заявил, что в случае поединка с украинцем Александром Усиком, сделает абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе больно. Британец обещает, что это будет не боксерский поединок, а война.

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Усик очень хороший боксер, но он не в супертяжелом весе. Если я буду драться с ним, то это не будет обычный боксерский поединок, это будет война с ним, и я сделаю бой неудобным для него. Я собираюсь сделать ему больно. Он гораздо меньше, у него есть хорошие движения и хорошие боксерские навыки, но я не собираюсь проводить с ним обычный боксерский поединок,

– цитирует боксера Sky Sports.

Отметим, что Диллиан Уайт является одним из возможных соперников Александра Усика, в случае перехода украинца в супертяжелый вес.

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