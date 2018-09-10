Британская певица беременна пятым ребенком

Британская певица Софи Эллис-Бекстор ждет пятого ребенка от бас-гитариста британской группы The Feeling Ричарда Джонса. У супругов уже есть четверо сыновей, но 39-летняя женщина решилась на пятого ребенка в семье.

Об этом звезда сообщила в своем Instagram, ответив на комментарий одного из любознательных поклонников. Он отметил, что для полного счастья Софи и Ричарду не хватает еще дочки и даже посоветовал ей перед зачатием принять горячую ванну.

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На что женщина неожиданно ответила, что уже ждет пятого ребенка.

Мне повезло, что я жду своего пятого ребенка. Также мне повезло, что у нас с мужем уже подрастают четверо здоровых сыновей. Иногда я получаю вот такие комментарии, написанные из самых благих намерений, но это действительно смешно – программировать пол ребенка. Я искренне надеюсь, что мой новый ребенок будет так же счастлив и здоров, как и его братья, поэтому я всегда стараюсь придумать хороший ответ на эти глупые советы. Во всяком случае уверена, что и дети мои об этом знают, я никогда бы не хотела, чтобы кто-то из них был кем-то другим,

– ответила многодетная мама.

Стоит добавить, что впервые о своем интересном положении Софи Эллис-Бекстор заявила еще в августе во время интервью BBC, но тогда этому никто не придал большого значения, поскольку артистка только вернулась на сцену после большого перерыва. Женщина с любимым мужчиной на протяжении долгого времени уделяла значительное внимание воспитанию своих сыновей: 14-летнем Санни, 9-летнему Киту, 6-летнему Рей и 2-летнему Джесси.

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К слову, Софи Эллис-Бекстор была в Украине в 2016 году, когда выступала на эксклюзивной вечеринке издания Marie Claire в Одессе. Женщина часто ездит на отдых и работу в Москву.