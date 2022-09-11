Очень плохая затея, – британский политик о поведении россии на Запорожской АЭС

Оккупанты на территории Запорожской АЭС не перестают совершать провокации. Она постоянно обстреливается, военная техника стоит в машинных залах, а сама станция, по словам оккупантов, заминирована на случай захвата ВСУ. Однако решаться ли россияне взорвать – читайте дальше.

О том, пойдут ли россияне на террористический акт, угрожающий не только Украине, но и всему миру, рассказал 24 каналу британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии Эдвард Лукас. По его мнению, уровень своих интеллектуальных способностей россияне показали еще в Чернобыле, потому тревожно от того, что они могут делать на Запорожской АЭС.

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На что готовы россияне

Напомним, что в Чернобыле в начале полномасштабного вторжения оккупанты также захватили атомную станцию, где показали всю свою глупость и некомпетентность. Более того, они додумались окапываться в Рыжем лесу, не имея при этом никакой защиты. А бронетехника, проехавшая запрещенными маршрутами, вызвала волну радиоактивной пыли.

Как тогда отметили работники ЧАЭС, для российских оккупантов это – "самоубийство". Радиоактивная пыль, которую они вдохнули, могла вызвать внутреннее облучение.

Рыжий лес – это территория возле ЧАЭС, которая взяла на себя наибольшую часть выброса радиоактивной пыли при взрыве реактора в 1986 году. Высокая доза поглощенной радиации привела к гибели деревьев и окраске их в буровато-красный цвет. Лес настолько загрязнен, что туда запрещено ходить даже работникам атомной станции.

Сегодня же не похоже, что МАГАТЭ готово гарантировать контроль и безопасность на станции. Экспертная комиссия уже посетила ЗАЭС, однако ее выводы раскритиковали, в частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Так, омбудсмен отметил, что отчет почти не обращает внимания на безопасность персонала и игнорирует военные преступления, которые совершают российские оккупанты в отношении работников атомной станции. А Подоляк не понимает, зачем было ехать на ЗАЭС, чтобы сделать достаточно банальные заявления.

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Несмотря на то, что россияне постоянно ведут боевые действия вокруг атомной станции и угрожают ее взорвать, Эдвард Лукас не верит, что они отважатся начать настоящую катастрофу.

Ветер дует в разные стороны, поэтому вряд ли россияне отважатся сделать "грязную бомбу", чтобы опустошить Украину и запугать Европу. Ибо если ветер внезапно изменится в северную сторону, то у россии будут проблемы,

– подчеркнул британский эксперт.

По его мнению, более вероятно, что катастрофа может произойти случайно, а не намеренно. Также Лукас подчеркнул, что важным вопросом остается охлаждение ядерного топлива, потому хорошо, что сегодня к ситуации на станции приковано внимание всего мира. Там, безусловно, должна постоянно работать мощная наблюдательная миссия, считает он.

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