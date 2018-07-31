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Бруклин Бекхэм сфотографировал звезду "Игры престолов" в нелепой позе для обложки глянца: фото

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Софи Тернер
Софи Тернер / 1883 Magazine

Звезда культового сериала "Игра престолов", британская киноактриса Софи Тернер попала в объектив сына Виктории Бекхэм Бруклина.

Как известно, Бруклин Бекхэм накануне бросил престижный университет Нью-Йорка и занимается фотографией. Друзья парня рассказали, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов также проходит стажировку у известного британского фотографа.

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Бруклин Бекхэм на обложке журнала "1883" сфотографировал Софи Тернер в кожаных штанах и рубашке. Девушка позирует с пивной бутылкой в руках на синем унитазе.

Софи Тернер рассказала, что работала с Бруклином Бекхэмом впервые.

Это было так странно работать с Бруклином. Мы раньше не работали вместе; мы даже не виделись раньше, что довольно странно. Да, мы познакомились на съемке, но мы пообщались в Instagram относительно идеи и концепции,
– призналась Тернер.

софі тернер


Софи Тернер / Все фото – 1883 Magazine

Теги: LifeStyle Игра престолов Мода
Источник: 24 Канал
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