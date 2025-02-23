Буданов прокомментировал возможную атаку 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, – третья годовщина полномасштабного вторжения России. Кирилл Буданов ответил, возможна ли массированная атака в этот день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в комментарии OBOZ.UA на полях форума "Украина. Год 2025".

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Что заявил Буданов о возможной атаке

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, может ли быть массированная атака в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Так, он лаконично заметил, что вражеские бомбардировщики загружены.

Бомбардировщики загружены,

– коротко ответил Буданов.

В ГУР больше не предоставили никаких комментариев относительно возможно обстрела. Впрочем, украинцам стоит всегда быть осмотрительными и учитывать сигнал воздушной тревоги. Враг не прекращает циничного террора, поэтому может атаковать в любое время, а не только в годовщину полномасштабного вторжения.

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Что говорят в Воздушных силах о возможной атаке

О вероятности массированной атаки высказались и в Воздушных силах. Так, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что удары врага – это то, что происходит всегда, поэтому привязываться к датам, в частности 24 февраля, не стоит.

Новый год, любая символическая дата для оккупанта, или символическая дата для Украины – День Независимости и так далее. Поэтому мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили различные ожидания, "Орешники"... Конечно, надо быть готовым,

– подчеркнул Игнат.

В Воздушных силах добавили, что украинцы всегда должны быть готовыми, ведь враг – коварный. В частности, нужно четко знать, где лежит аптечка и как оказать первую помощь.

Ранее Виталий Ким предупредил, что до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, захватчики готовят ряд информационно-психологических операций. Глава Николаевской ОВА предупредил, что в сети могут распространять вбросы, мол, "все сбежали и все плохо". Однако украинцам стоит не реагировать на вражеские фейки и доверять официальным и проверенным источникам информации.