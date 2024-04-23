Российские шпионы в Украине: Буданов оценил прогресс вражеской разведки за 2 года войны

Кроме активных боевых действий на фронте, продолжается также непрерывная борьба противоположных разведок. Кирилл Буданов ответил, как изменилась работа российских спецслужб в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Москва пытается разгадать планы Киева, а Киев – “предугадать” намерения Москвы. Глава ГУР рассказал, насколько сильна российская разведка в Украине.

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Прогресс или регресс

По словам Буданова, оккупанты продолжают "выведывать" необходимые данные и пытаться использовать их для собственного успеха и усиления.

На вопрос журналиста, претерпели ли спецслужбы врага прогресс за два года войны, генерал подчеркнул, что война – это развитие.

Буданов отметил, что россияне особенно усилились в сфере кибер- и радиоэлектронной разведки.

Напомним, что летом прошлого года, когда Украина готовилась к контрнаступлению, произошла утечка информации. Планы Киева стали известны врагу. Об этом, в частности, заявил президент Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что "наши контрнаступательные в прошлом году были на столе Кремля до того, как они начались". Буданов тоже признал утечку данных и заверил, что с этой проблемой работают.

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