Последствия могут быть катастрофическими, – у Путина издали циничное заявление о теракте на ЗАЭС

У россиян снова проблемы с реальностью. Они контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года, однако сочиняют фантастические истории о том, что якобы "большая угроза диверсий со стороны Киева".

Пропагандистские СМИ врагов пишут об этом, ссылаясь на слова болтливой главы Кремля Дмитрия Пескова. Последний не имеет предела в своей лжи. Хотя буквально накануне "Росатом" фактически подтвердил, что Россия планирует совершить теракт на ЗАЭС, пишет 24 Канал.

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Что заявили в России о провокациях на ЗАЭС

Обстановка вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, большая угроза "диверсий со стороны Киева". Планируемая "диверсия" на станции может иметь катастрофические последствия. Принимаются все меры по противодействию "запланированным Киевом диверсиям",

– заявил Песков.

То есть он вполне сознательно обманывает, что якобы Россия что-то делает для того, чтобы предотвратить "диверсию" на Запорожской атомной электростанции.

Однако следует отметить, что 4 июля украинские военные предупредили, что враги разместили на станции предметы, визуально напоминающие взрывчатку. Их оккупанты поставили на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков.

Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,

– объяснили военные.

Они также предупредили, что Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях.

Последние новости по Запорожской АЭС

Если Россия решится на теракт на Запорожской АЭС, то наиболее уязвимыми будут населенные пункты вниз по течению Днепра – Херсонская область и юг Запорожской области.

Заведующий кафедрой химии Черновицкого университета Юрий Халавко рассказал, что среди последствий может быть продолжающийся пожар, как в Чернобыле, или невозможность ликвидировать последствия взрыва.

В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны подготовлены к возможному преступлению оккупантов. В частности, военные на фронте уже имеют средства индивидуальной защиты и радиационного контроля на случай радиационной опасности.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия расшатывает ситуацию перед саммитом НАТО и не решится на теракт. Детальнее о том, что нужно знать об угрозе и как действовать в случае теракта – читайте по ссылке.