Как будет работать метро в Киеве в условиях карантина

Вместе со вторым этапом ослабления карантина киевское метро возобновит свою работу. Произойдет это уже скоро – 25 мая. Какие новые правила работы столичного метрополитена ввели на время карантина – читайте дальше.

Нові правила роботи метро

Для того, щоб мінімізувати вірогідність зараження коронавірусом у підземку можна заходити лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками. Про це повідомили на сторінці КМДА у телеграмі.

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Додаткові заходи безпеки у метро

потяги та пасажирські зони дезінфікують;

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;

вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;

розміщено інформаційні матеріали.

Щоб проїхати в метро, потрібно мати

одну з електронних карток;

qr-квиток;

оплачувати поїздку через термінал.

Правила захисту для пасажирів

Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція. Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів.

Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА

Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу