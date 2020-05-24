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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Как будет работать метро в Киеве в условиях карантина

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Як працюватиме метро в Києві
Як працюватиме метро в Києві / Unsplash

Вместе со вторым этапом ослабления карантина киевское метро возобновит свою работу. Произойдет это уже скоро – 25 мая. Какие новые правила работы столичного метрополитена ввели на время карантина – читайте дальше.

Нові правила роботи метро

Для того, щоб мінімізувати вірогідність зараження коронавірусом у підземку можна заходити лише у захисній масці. Також рекомендується користуватися рукавичками. Про це повідомили на сторінці КМДА у телеграмі.

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Додаткові заходи безпеки у метро

  • потяги та пасажирські зони дезінфікують;
  • працівники забезпечені засобами індивідуального захисту;
  • вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції;
  • розміщено інформаційні матеріали.

Щоб проїхати в метро, потрібно мати

  • одну з електронних карток;
  • qr-квиток;
  • оплачувати поїздку через термінал.

Правила захисту для пасажирів

  1. Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція.
  2. Дотримання дистанції – залишається на совісті пасажирів.

Метро у Києві

Вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання дистанції / Фото КМДА

Нові правила роботи метро

Нові правила роботи метро у Києві / Фото КМДА

Як не підхопити коронавірус у метро

Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Автор: Алена Захарова
Теги: КГГА Новости Киева Коронавирус в Украине Метро Новости Украины
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