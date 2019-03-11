Будет ли курс гривны снова колебаться: объяснение финансиста

Курс гривны хорошо чувствует себя из-за заинтересованности украинскими облигациями внутреннего государственного займа. Что будет, когда этот пик пройдет, и есть ли угроза золотовалютному запасу Украины – 24 каналу объяснил финансовый аналитик Виталий Шапран.

На наличном рынке доллар упал ниже 26,5 гривны, а на межбанке доллар торгуется в среднем ниже 26,375 гривны.

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Одна из причин – пик прихода нерезидентов на рынок ОВГЗ. Одновременно сейчас хорошая конъюнктура рынка для украинских экспортеров при боковом тренде на рынке нефти, где и есть наш основной сырьевой импорт,

– уточнил эксперт.

Он напомнил, что в начале марта только Международный инвестиционный банк Citi выпустил GDN (глобальные депозитарные ноты (global depositary note) – "24") на украинские ОВГЗ на 1,456 миллиарда гривен. С начала года НБУ выкупил с рынка почти 478 миллионов долларов (сальдо чистых интервенций).

Не смотря на погашение внешних долгов и долгов перед МВФ, наши золотовалютные резервы продолжают держаться на уровне выше 20 миллиардов долларов. Реакция нерезидентов на высокие эффективные ставки по ОВГЗ (от 16,69 до 20,89%) позволяет поддерживать интерес к обязательств украинского правительства,

– отметил Шапран.

По мнению эксперта, интересным и ключевым является вопрос выхода нерезидентов с рынка ОВГЗ.

"Прошлогодний опыт позволяет провести интересную аналогию с производственным циклом аграриев – вход происходил во время начала закупок под посевную (сбив курс с отметки почти 29,0) – выход – в начале сбора урожая (немного покачав курс в августе)", – отметил Шапран.

По его словам, с начала года по 7 марта 2019 объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос с 6,3 до 14,1 миллиарда гривен – а это примерно 522 миллиона долларов.

При среднедневном объеме продажи валюты на межбанке 280-300 миллионов долларов – даже если выйдут (а все не выходят никогда), курс после их выхода существенно не пострадает,

– констатировал эксперт.

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