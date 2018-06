Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект построения в Украине тестовой платформы для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшее его внедрение.

Об этом министр заявил в эфире 5 канала.

Мы не можем постоянно ремонтировать старое, постоянно импортировать старые технологии и радоваться тому, что мы пользуемся ими. Именно поэтому мы выступили с инициативой поддержать современные новейшие транспортные средства, которые находятся только на этапе разработки,

– отметил министр инфраструктуры.

Владимир Омелян обратил внимание на то, что Hyperloop и электрокары только появились в мире, и Украина одна из первых поддержала инновации.

"Мы среди десяти стран мира, которые наиболее динамично развиваются на этом рынке", – сказал Омелян.

Министр инфраструктуры также добавил, что Украине необходимо сделать качественный скачок, и именно на это нацелена транспортная стратегия-2030.

Что такое Hyperloop?

Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 км/час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. Для реализации этого проекта в 2014 году основана компания Hyperloop One. В мае 2016 года Hyperloop One запустила конкурс "Hyperloop One Global Challenge" на проекты будущих маршрутов вакуумного поезда. В полуфинале было рассмотрено 35 маршрутов. 14 сентября 2016 года Hyperloop One обнародовала список из десяти маршрутов, где в перспективе могут появиться высокоскоростные вакуумные трассы. Десять запланированных маршрутов размещены в 5 странах: США, Канада, Мексика, Великобритания и Индия. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.