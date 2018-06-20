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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop

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Омелян о внедрении Hyperloop в Украине
Омелян о внедрении Hyperloop в Украине / 24 Канал

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект построения в Украине тестовой платформы для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшее его внедрение.

Об этом министр заявил в эфире 5 канала.

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Мы не можем постоянно ремонтировать старое, постоянно импортировать старые технологии и радоваться тому, что мы пользуемся ими. Именно поэтому мы выступили с инициативой поддержать современные новейшие транспортные средства, которые находятся только на этапе разработки,
– отметил министр инфраструктуры.

Владимир Омелян обратил внимание на то, что Hyperloop и электрокары только появились в мире, и Украина одна из первых поддержала инновации.

"Мы среди десяти стран мира, которые наиболее динамично развиваются на этом рынке", – сказал Омелян.

Министр инфраструктуры также добавил, что Украине необходимо сделать качественный скачок, и именно на это нацелена транспортная стратегия-2030.

Что такое Hyperloop?
Это сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения – до 1200 км/час. Концепция Hyperloop была опубликована Илоном Маском в августе 2013 года. Для реализации этого проекта в 2014 году основана компания Hyperloop One. В мае 2016 года Hyperloop One запустила конкурс "Hyperloop One Global Challenge" на проекты будущих маршрутов вакуумного поезда. В полуфинале было рассмотрено 35 маршрутов. 14 сентября 2016 года Hyperloop One обнародовала список из десяти маршрутов, где в перспективе могут появиться высокоскоростные вакуумные трассы. Десять запланированных маршрутов размещены в 5 странах: США, Канада, Мексика, Великобритания и Индия. 11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.

Теги: Новости Украины Путешествия Hyperloop Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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