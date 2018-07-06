15:51
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Будущие процессоры от Samsung смогут установить впечатляющий рекорд

93 Читати новину українською
Будущие процессоры от Samsung смогут установить впечатляющий рекорд
Будущие процессоры от Samsung смогут установить впечатляющий рекорд / Фото из открытых источников

Компания Samsung Electronics объявила о готовности начать выпуск ARM-процессоров с тактовой частотой выше 3 ГГц. Для этого корпорация планирует перейти на 7-нанометровый техпроцесс, а в дальнейшем и на 5 и 3 нм. В таком случае производителю повысит не только их вычислительную мощность, но и энергоэффективность.

Об этом сообщает Android Insider.

Читайте также: В сети появились новые детали о мобильных процессорах Intel Whiskey Lake-U

Массовое производство 7-нанометровых процессоров стартует во второй половине 2018 года, обещает Samsung. Это вполне может означать, что новые "камни" составят аппаратную основу сложного Galaxy X и флагманских моделей Galaxy S10, презентация которых запланирована на первый квартал следующего года с промежутком в 1-2 месяца.

Будущие процессоры Samsung будут базироваться на Cortex-A76, который ARM представила еще в мае этого года. В дополнение к нему производитель представил топовый графический сопроцессор Mali G76, благодаря которому центральный процессор сможет обеспечить устройству максимальную производительность.

Наряду с высокой вычислительной мощностью, новые чипсеты получат нативную поддержку искусственного интеллекта. Samsung, впрочем, как и многие другие вендоры, уделяет большое значение нейронным сетям и технологии машинного обучения, пытаясь адаптировать их для выполнения повседневных задач вместо самих пользователей.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сегодня, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 71
Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
сегодня, 14:22 Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
Євгенія Мазур 649
Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
сегодня, 14:17 Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
Настя Сукач 874
Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
сегодня, 13:03 Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения
Іван Яковина 525
Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
сегодня, 12:01 Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск
Ілля Кенігштейн 1428
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук