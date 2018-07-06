Будущие процессоры от Samsung смогут установить впечатляющий рекорд

Компания Samsung Electronics объявила о готовности начать выпуск ARM-процессоров с тактовой частотой выше 3 ГГц. Для этого корпорация планирует перейти на 7-нанометровый техпроцесс, а в дальнейшем и на 5 и 3 нм. В таком случае производителю повысит не только их вычислительную мощность, но и энергоэффективность.

Об этом сообщает Android Insider.

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Массовое производство 7-нанометровых процессоров стартует во второй половине 2018 года, обещает Samsung. Это вполне может означать, что новые "камни" составят аппаратную основу сложного Galaxy X и флагманских моделей Galaxy S10, презентация которых запланирована на первый квартал следующего года с промежутком в 1-2 месяца.

Будущие процессоры Samsung будут базироваться на Cortex-A76, который ARM представила еще в мае этого года. В дополнение к нему производитель представил топовый графический сопроцессор Mali G76, благодаря которому центральный процессор сможет обеспечить устройству максимальную производительность.

Наряду с высокой вычислительной мощностью, новые чипсеты получат нативную поддержку искусственного интеллекта. Samsung, впрочем, как и многие другие вендоры, уделяет большое значение нейронным сетям и технологии машинного обучения, пытаясь адаптировать их для выполнения повседневных задач вместо самих пользователей.

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