Бухгалтера полиции подозревают в краже более 2 миллионов гривен

В Киеве прокуратура объявила подозрение бухгалтеру райуправления полиции, по вине которого неизвестные лица завладели суммой свыше 2 миллионов 230 тысяч гривен, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

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"Неустановленные лица, вступив в сговор с главным бухгалтером райуправления полиции с целью завладения денежными средствами, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и находились на ответственном хранении в финансовом секторе райуправления полиции, подали в канцелярию поддельное решение суда о возврате изъятых денежных средств", – говорится в сообщении.

В дальнейшем с согласия главного бухгалтера, которая рассматривала представленные документы, денежные средства, а именно 57 500 долларов США, 37 010 рублей РФ, 3 306 гривен и 28 500 евро, которые состоянием на время совершения преступления составляли сумму более 2 миллионов 230 тысяч гривен, были выданы лицу, которое к тому же пользовалось поддельным паспортом.

При этом, как установлено следствием, еще задолго до вышеуказанных событий реальный владелец этого паспорта обратился в правоохранительные органы по поводу его потери.

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.