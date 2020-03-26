В Украине снизили цены на бензин: где и на сколько

Крупные сети АЗС снизили цены на горючее. OKKO и WOG уменьшили стоимость бензина и дизтоплива на 1 гривну за литр.

Стоимость дизельного топлива на станциях OKKO и WOG снизилась до 25,99 гривен за литр, а бензина А-95 – до 26,99 гривны. Теперь цена дизельного топлива этих операторов – такая же, как и консолидированной сети "Приват". Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

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Именно "Приват", в которой более 1500 АЗС, считалась основным оператором низко-ценового сегмента.

На сколько АЗС снизили цены на топливо:

OKKO и WOG – 1 гривна за литр на дизтопливо и бензин;

и – 1 гривна за литр на дизтопливо и бензин; Amic – 20 копеек на бензин. Перед этим снижали на 50 копеек за литр горючего;

– 20 копеек на бензин. Перед этим снижали на 50 копеек за литр горючего; KLO – на 50 копеек за литр на бензин А-92 и на 30 копеек – на А-95 и дизтопливо;

– на 50 копеек за литр на бензин А-92 и на 30 копеек – на А-95 и дизтопливо; БРСМ-Нафта – на 96 копеек за литр бензина;

– на 96 копеек за литр бензина; Сhipo – на 30 копеек за литр бензина.

Средняя розничная цена бензина по стране уменьшилась на 27-28 копеек за литр, дизтоплива – на 25 копеек за литр.

Важно! Цены на нефть обвалились на 30% из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. В Антимонопольном комитете ранее заявили, что из-за обвала цен на нефть, бензин в Украине должен подешеветь. Однако из-за падения курса гривны относительно доллара не следует ожидать значительного снижения стоимости горючего, как это происходило с нефтью.