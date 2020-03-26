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      В Украине снизили цены на бензин: где и на сколько

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      Крупные сети АЗС снизили цены на горючее. OKKO и WOG уменьшили стоимость бензина и дизтоплива на 1 гривну за литр.

      Стоимость дизельного топлива на станциях OKKO и WOG снизилась до 25,99 гривен за литр, а бензина А-95 – до 26,99 гривны. Теперь цена дизельного топлива этих операторов – такая же, как и консолидированной сети "Приват". Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

      К теме Цены на нефть резко упали после роста накануне: что известно о ситуации на рынке

      Именно "Приват", в которой более 1500 АЗС, считалась основным оператором низко-ценового сегмента.

      На сколько АЗС снизили цены на топливо:

      • OKKO и WOG – 1 гривна за литр на дизтопливо и бензин;
      • Amic – 20 копеек на бензин. Перед этим снижали на 50 копеек за литр горючего;
      • KLO – на 50 копеек за литр на бензин А-92 и на 30 копеек – на А-95 и дизтопливо;
      • БРСМ-Нафта – на 96 копеек за литр бензина;
      • Сhipo – на 30 копеек за литр бензина.

      Средняя розничная цена бензина по стране уменьшилась на 27-28 копеек за литр, дизтоплива – на 25 копеек за литр.

      Важно! Цены на нефть обвалились на 30% из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. В Антимонопольном комитете ранее заявили, что из-за обвала цен на нефть, бензин в Украине должен подешеветь. Однако из-за падения курса гривны относительно доллара не следует ожидать значительного снижения стоимости горючего, как это происходило с нефтью.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Цены АЗК WOG Обвал цен на нефть нефть Горючее
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