В центре Киева за участие в митинге против Шария задержали активиста Юрия Аксенина
Под Офисом Президента полиция задержала главу общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина. Он участвовал в акции против" шариевцев", которые митинговали на Банковой.
О своем задержании активист сам написал на собственной странице в фейсбук. Аксенин отметил: правоохранитель задержал его, когда он переходил дорогу по улице Липской.
Обратите внимание Сторонники Шария сразу после митинга сняли партийные футболки: фото
Десять минут назад, передвигаясь по улице Липской, я перешел дорогу, но меня полицейский поймал за руку. Говорит: "Маладой, чєлавєк, куда ідьош?" А я в ответ: "Как представитель полиции обращайтесь ко мне, пожалуйста, на государственном языке". За это меня запаковали, то есть скрутили и погрузили в автозак,
– пересказал он.
Позже активист обнародовал видео из Печерского отделения полиции, в котором рассказал, что все 15 задержанных полицией людей – представители контрмитинга против партии Шария.
Юрий Аксенин о задержании полицией: видео
Что известно о митингах фанатов Шария и контракции:
- Сторонники пророссийского блогера требовали под Офисом Президента защиты от нападений. Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.
- Националистические организации заявили, что готовы "вылечить шариевцев", некоторые их представители пришли под стены АП в белых халатах, одетые как медики.
- Полиция установила кордон между сторонами. Время от времени между протестующими и полицейскими возникали потасовки.
- Националисты совершили попытку пройти к "шариевцам", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержано порядка 15 человек.