Под Офисом Президента полиция задержала главу общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина. Он участвовал в акции против" шариевцев", которые митинговали на Банковой.

О своем задержании активист сам написал на собственной странице в фейсбук. Аксенин отметил: правоохранитель задержал его, когда он переходил дорогу по улице Липской.

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Десять минут назад, передвигаясь по улице Липской, я перешел дорогу, но меня полицейский поймал за руку. Говорит: "Маладой, чєлавєк, куда ідьош?" А я в ответ: "Как представитель полиции обращайтесь ко мне, пожалуйста, на государственном языке". За это меня запаковали, то есть скрутили и погрузили в автозак,

– пересказал он.

Позже активист обнародовал видео из Печерского отделения полиции, в котором рассказал, что все 15 задержанных полицией людей – представители контрмитинга против партии Шария.

Юрий Аксенин о задержании полицией: видео

Что известно о митингах фанатов Шария и контракции: