Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине

Выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном инициировал рост цен на нефть, который уже в ближайшее время отразится на карманах большинства жителей мира. Причина очевидна – чем дороже нефть, тем выше цены на топливо, в частности, и в Украине, в которой значительную долю "черного золота" приходится покупать за рубежом.

Этот рост цен на нефть, по словам экспертов, вызовет турбулентность на рынке топлива, который стабилизировался за последние месяцы. Так, по данным интернет-портала "Минфин", цены на наиболее ходовые марки бензина и дизтопливо за последние два месяца оставались стабильными – А-95 Premium стоил в районе 30,25-30,4 гривны/литр, обычный А-95 – в районе 29,10 гривны/литр, А-92 подешевел до 28,18 грн/л, а дизтопливо продавали в районе 26,91 грн/л.

Между тем цены на автогаз после падения в марте за последний месяц снова полезли вверх – 14 мая цена составляла 13,03 гривны.

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Динамика цен на горючее

В целом цена на А-95 Premium в областях колеблется от 29,07 гривны/литр в Черниговской области до 31,37 гривны на Луганщине. Кроме Черниговской области, дешевле 30 грн/л А-95 Premium можно купить в Волынской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

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Цена на А-95 Premium в Украине

Меньше всего за один литр А-95 вам придется выложить на Сумщине – 27,99 гривен. От 28 до 29 гривен он стоит в большинстве областей Северной и Центральной Украины, а также в Херсонской и Запорожской областях. На западе Украины цены колеблются в диапазоне 29-29,8 гривны, а вот на Донбассе – более 30,5 гривны/литр.



Самый дорогой бензин марки А-95 – на Донбассе

Похожая ситуация и с бензином А-92 – если на Сумщине он стоит 27,07 гривны за литр, то в Донецкой области – 29,58 гривны, а в Луганской – 29,80 грн/л.



Цены на бензин А-92 в Украине

Дизельное топливо также самое дешевое в Сумской области – 26,06 гривны за литр. А вот на втором месте (в отличие от "бензинового рейтинга") – Львовщина, где за литр дизельного топлива просят в среднем 26,21 гривны. На Донбассе, традиционно, придется выложить больше –28,2-28,35 гривны/литр.



Цены на "дизель": на Донбассе традиционно дороже всего

Цены на автогаз в Украине колеблются от 12,75 гривен в Сумской области до 13,39 гривен в Донецкой. Дорогой он также и в Ивано-Франковской (13,26 грн.), Одесской (13,33 гривны) и Луганской (13,36 гривны) областях.



Цена на автогаз