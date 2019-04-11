Цены на квартиры в новостройках Днепра: какие тенденции в сегментах

Как весной изменились цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости в Днепре.

Недвижимость 24 уже писала, какими в марте были цены на квадратные метры в новостройках Львова, Киева и Одессы.

Специалисты аналитического центра DOM.RIA проанализировали, какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости города по итогам первого квартала 2019 года.

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Средняя цена метра квадратного в новостройках эконом-класса Днепра с начала года подорожала с 11 500 до 12 500 гривен.

Жилье в сегменте комфорт-класса является лидером среди предложений на первичном рынке города – 21 из 43 новостроек. Из-за значительного предложения на рынке минимальная цена в домах комфорт-класса иногда даже ниже, чем в эконом-сегменте – 9900 гривен за квадрат.

Новостройки бизнес-класса находятся на втором месте по популярности после жилья комфорт-класса. По итогам первого квартала 2019 года, средняя цена в этом сегменте несколько упала - до 20 500 гривен.

Квартиру в новостройках класса элит в Днепре в марте 2019 года можно было приобрести в среднем за 25 тысяч гривен за метр квадратный.



Наибольшей популярностью в Днепре пользуются квартиры в новостройках комфорт-класса

Для сравнения – средняя цена метра квадратного в новостройках Киева начинается от 47 800 гривен.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Днепра Январь 2019, грн Февраль 2019, грн Март 2019, грн Эконом 11 500 12 500 12 500 Комфорт 14 683 15 281 14 683 Бизнес 20 568 22 374 20 568 Элит 24 628 26 224 24 628

Недвижимость 24 писала, район признали самым комфортным для проживания в Днепре.