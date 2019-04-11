Цены на квартиры в новостройках Днепра: какие тенденции в сегментах
Как весной изменились цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости в Днепре.
Недвижимость 24 уже писала, какими в марте были цены на квадратные метры в новостройках Львова, Киева и Одессы.
Специалисты аналитического центра DOM.RIA проанализировали, какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости города по итогам первого квартала 2019 года.
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Средняя цена метра квадратного в новостройках эконом-класса Днепра с начала года подорожала с 11 500 до 12 500 гривен.
Жилье в сегменте комфорт-класса является лидером среди предложений на первичном рынке города – 21 из 43 новостроек. Из-за значительного предложения на рынке минимальная цена в домах комфорт-класса иногда даже ниже, чем в эконом-сегменте – 9900 гривен за квадрат.
Новостройки бизнес-класса находятся на втором месте по популярности после жилья комфорт-класса. По итогам первого квартала 2019 года, средняя цена в этом сегменте несколько упала - до 20 500 гривен.
Квартиру в новостройках класса элит в Днепре в марте 2019 года можно было приобрести в среднем за 25 тысяч гривен за метр квадратный.
Наибольшей популярностью в Днепре пользуются квартиры в новостройках комфорт-класса
Для сравнения – средняя цена метра квадратного в новостройках Киева начинается от 47 800 гривен.
|Январь 2019, грн
|Февраль 2019, грн
|Март 2019, грн
|Эконом
|11 500
|12 500
|12 500
|Комфорт
|14 683
|15 281
|14 683
|Бизнес
|20 568
|22 374
|20 568
|Элит
|24 628
|26 224
|24 628
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