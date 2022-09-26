Чтобы ВСУ было легче: в Рязани мобилизованный россиянин совершил попытку самоподжога

В россии на автовокзале мужчина решил совершить попытку самоподжога из-за мобилизации. Неудачная попытка мужчины закончилась сожженной одеждой и приездом полиции.

Инцидент произошел 25 сентября на вокзале в российском городе Рязань, к югу от Москвы, пишет 24 канал. Россиянин кричал об отказе участия в войне против Украины.

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Мобилизированный россиянин не хочет ехать в Украину

По словам очевидцы, одежда мобилизованного успела полностью сгореть. На место инцидента приехала полиция и скорая и мужчину забрали.

Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в войне против Украины. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала скорая и его увезли,

– сообщил очевидец.

По предварительной информации, повреждения у мужчины незначительны.

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