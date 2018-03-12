Чемпионат мира по футболу: Блаттер заявил о невозможности отмены ЧМ в России

Финал чемпионата мира по футболу-2018 в России состоится в любом случае. Все 32 сборные примут в нем участие.

Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" рассказал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

"Футбол сам по себе — масштабное явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти 2 миллиарда человек! Чемпионат мира — событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада длится две недели. Мировое первенство — месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России", — подчеркнул Блаттер.

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Он также отметил, что единственная организация, уполномоченная принять решение об отмене или переносе соревнований — это ФИФА, однако, по мнению Блаттера, нет никаких оснований говорить об антироссийских настроениях в организации.