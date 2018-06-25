Чемпионат мира в России может потерять одну из громких своих звезд из-за Кадырова, – СМИ

Главная звезда сборной Египта по футболу Мухаммед Салах из-за теплого приема со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова может покинуть команду, поскольку на него полилось много критики.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, пока футболист рассматривает возможность покинуть национальную команду, а причиной стал скандал из-за теплого приема, который ему и всей египетской команде предоставил лидер Чечни Рамзан Кадыров во время ЧМ-2018. Дело в том, что команда Египта базируется в Чечне. Кроме того, Кадыров сделал Салаха почетным гражданином республики.

Читайте также: Религиозный скандал едва не разгорелся на ЧМ-2018

Кадыров предоставил Салаху гражданство Чечни: видео

Как подчеркивается в материале, удар по имиджу Салаха и всей национальной команды нанесла репутация Кадырова на Западе. В частности, американский телеканал описывает чеченского лидера как политика, "который задушил все формы несогласия и уничтожил сепаратистское движение, воевал с Российской армией почти два десятилетия".

В то же время фотография Салаха, изображенного на открытой тренировке сборной вместе с Рамзаном Кадыровым, вызвала критику в адрес футболиста. Издание подчеркивает, что публикацию этого снимка можно назвать "самым обсуждаемым событием чемпионата".

К слову, источник из окружения спортсмена рассказал, что из-за этой критики Салах чувствует себя "уязвимым".

"Звездный игрок "Ливерпуля" не хочет быть замешанным в обсуждении, не связанным с футболом, или быть использованным для улучшения чьего-то политического имиджа", – отмечает собеседник ресурса.

Ранее источник, комментируя его фотографии с Кадыровым, рассказывал телеканалу, что в реальности Салах не планировал встречаться с чеченским лидером.

Встреча Кадырова с Салахом вызвала бурную реакцию в цивилизованном мире

"Его просто разбудили и попросили спуститься, встретиться с кем-то. Это не было согласовано ни с самим Мохаммедом, ни с его представителем", – говорит представитель близкого окружения футболиста.

Читайте также: Шоковая Россия: болельщики ЧМ-2018 нашли оригинальную изюминку в Нижнем Новгороде

Добавим, что руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил уже прокомментировал эти сведения.

"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что в его Twitter", – рассказал представитель команды в комментарии пропагандистским СМИ.