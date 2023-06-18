Четвертый за последние дни: ВСУ приземлили еще один российский КА-52

Украинские защитники сбили еще один вражеский КА-52. Это уже четвертый "Аллигатор" за последние дни.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Вертолет был сбит 18 июня.

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ВСУ сбили вражеский Ка-52

В Генштабе ВСУ сообщили об очередных потерях врага.

Добрый вечер, мы из Украины! Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бюджет РФ недосчитается еще около 16 миллионов долларов. Слава Украине!

– говорится в сообщении.

Также сбитие вертолета подтвердили в Воздушных силах.

"Подтверждено сбитие еще одного Ка-52. Сегодня после обеда наши собратья из ПВО Сухопутных войск ВС Украины приземлили еще один "Аллигатор" – ударный вертолет рашистов Ка-52. Вместе к победе!" – сообщили защитники.

Следует заметить, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 российский зенитно-ракетный комплекс. В целом украинские защитники уничтожили:

вражеский вертолет Ка-52,

3 иранских ударных БПЛА типа Shahed,

5 разведывательных БПЛА.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада его боеприпасов.

В воздушном командовании "Юг" отметили, что 4 вражеских беспилотника уничтожили силами и средствами ВК:

на Херсонщине – 2 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "ZALA",

в Николаевской области – 1 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За сутки 17 июня Воздушные силы приземлили:

2 вражеских ударных вертолета Ка-52,

4 ударных иранских БПЛА "Shahed-136/131",

1 "Ланцет".

Также ПВО уничтожила 7 вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Еще один вертолет россияне потеряли вечером 16 июня.

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны российская армия уже потеряла 219 820 человек. Следует заметить, что потери врага могут быть значительно выше, ведь из-за высокой активности боевых действий их бывает трудно посчитать.

Кроме этого, оккупанты теряют уйму своей техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши воины испепелили: