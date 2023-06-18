Четвертый за последние дни: ВСУ приземлили еще один российский КА-52

18 июня 2023, 19:13
Читати новину українською

Украинские защитники сбили еще один вражеский КА-52. Это уже четвертый "Аллигатор" за последние дни.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Вертолет был сбит 18 июня.

Интересно Часть Брянщины осталась без света: оккупанты поют о дроновой атаке

ВСУ сбили вражеский Ка-52

В Генштабе ВСУ сообщили об очередных потерях врага.

Добрый вечер, мы из Украины! Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бюджет РФ недосчитается еще около 16 миллионов долларов. Слава Украине!
– говорится в сообщении.

Также сбитие вертолета подтвердили в Воздушных силах.

"Подтверждено сбитие еще одного Ка-52. Сегодня после обеда наши собратья из ПВО Сухопутных войск ВС Украины приземлили еще один "Аллигатор" – ударный вертолет рашистов Ка-52. Вместе к победе!" – сообщили защитники.

Следует заметить, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 российский зенитно-ракетный комплекс. В целом украинские защитники уничтожили:

  • вражеский вертолет Ка-52,
  • 3 иранских ударных БПЛА типа Shahed,
  • 5 разведывательных БПЛА.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада его боеприпасов.

В воздушном командовании "Юг" отметили, что 4 вражеских беспилотника уничтожили силами и средствами ВК:

  • на Херсонщине – 2 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "ZALA",
  • в Николаевской области – 1 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За сутки 17 июня Воздушные силы приземлили:

  • 2 вражеских ударных вертолета Ка-52,
  • 4 ударных иранских БПЛА "Shahed-136/131",
  • 1 "Ланцет".

Также ПВО уничтожила 7 вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Еще один вертолет россияне потеряли вечером 16 июня.

Стоит прочесть Неважно 5 или 50, – в ГУР ответили на заявление Путина об уничтожении комплексов Patriot

Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны российская армия уже потеряла 219 820 человек. Следует заметить, что потери врага могут быть значительно выше, ведь из-за высокой активности боевых действий их бывает трудно посчитать.

Кроме этого, оккупанты теряют уйму своей техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши воины испепелили:

  • личного состава – 219 820 (+650 в сутки 17 июня),
  • танков – 3984 (+7),
  • боевых бронированных машин – 7729 (+23),
  • артиллерийских систем – 3847 (+13),
  • РСЗО – 610 (+1),
  • средств ПВО – 364 (+0),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 304 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
  • крылатых ракет – 1211 (+0),
  • кораблей и катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
  • специальной техники – 522 (+2).

Автор: Ольга Котів