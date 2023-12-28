Воины ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой, – Сухопутные войска

На Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, украинские военные добились успеха. 28 декабря бойцам ВСУ удалось повернуть ранее утраченную позицию в этом районе.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал. Враг не оставляет попыток окружить и захватить Авдеевку, однако во время каждого штурма несет большие потери.

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Детали успешной операции

Воины обнародовали видео, как взяли под свой контроль позицию, ранее захваченную российскими оккупантами.

Четыре наших пехотинца отбили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении,

– сообщили в Сухопутных войсках.

ВСУ отбили позицию у врага/ Сухопутные войска ВСУ

Позицию вернули воины 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.

Оккупанты, которых ВСУ взяли в плен/ Скриншот с видео

На Авдеевском направлении нашими защитниками в течение 27 декабря отражены 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.

Оборона Авдеевки продолжается