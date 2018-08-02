Четыре игрока "Шахтера" пропустили тренировку команды перед матчем с "Динамо"
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к центральному матчу третьего тура украинской футбольной Премьер-Лиги с киевским "Динамо".
Во время тренировки "Шахтера", которая прошла 2 августа, отсутствовали в общей группе четверо игроков: защитники Сергей Кривцов и Иван Ордец, хавбек Дентиньо и форвард Оларенваю Кайоде.
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Отметим, что ранее сообщалось об отсутствии защитников и нападающего в общей группе. О наличии проблем со здоровьем у Дентиньо "горняки" не информировали.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 3 августа в 19:00 на НСК "Олимпийский".
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Источник: 24 Канал
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