Чиновница договаривалась о взятке в сумме 25 тысяч гривен: видео

В сети опубликовали видео, на котором видно, как руководитель Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области предлагала взятку в размере 25 тысяч долларов руководителю прокуратуры. Ее уже задержало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Эту информацию, а также видео разоблачения опубликовало НАБУ. Вероятно, речь идет о Наталье Чеботарёвой.

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На видео зафиксировано, как Чеботарева обещает неправомерную выгоду в размере 25 тысяч долларов руководителю структурного подразделения прокуратуры. В свою очередь, тот не должен был препятствовать противоправной деятельности сотрудников налоговой, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной. Такую сумму она предлагала платить каждый месяц.

В разговоре также фигурируют возможные заговоры с другими ведомствами. Чиновница говорит, что "с другими также договаривались".

По информации НАБУ, правоохранители задержали Чеботарёву за попытку подкупа. Сейчас решают, какую избрать меру пресечения для подозреваемой. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Чиновница предлагает взятку работнику прокуратуры: смотрите видео

Что известно о Наталье Чеботарёвой?

С сентября 2019 года выполняет обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области. В 2018 году официально задекларировал 301 тысяч гривен заработной платы по официальному месту работы.



Руководитель одесской налоговой Наталья Чеботарева / Фото с фейсбука чиновницы